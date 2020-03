Covid 19 – Boris Johnson positivo al virus

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha contratto il Covid-19. Un portavoce di Johnson ha fatto sapere ai media che il primo ministro ha sintomi lievi. Il premier inglese ieri sera era comparso davanti alla porta di Downing Street per l’applauso nazionale per medici, infermieri ed operatori della sanità pubblica. Si era tenuto a distanza dal cancelliere dello scacchiere, che come per tradizione abita nella casa accanto, al numero 11. Mercoledì invece aveva partecipato al Question Time parlamentare.

Johnson ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia nella giornata di ieri, seguendo il consiglio di Chris Whitty, coordinatore capo della sanità britannica, si sarebbe sottoposto al tampone, risultato poi positivo. Se le sue condizioni di salute peggioreranno le funzioni del premier saranno rilevate dal ministro degli Esteri, Dominic Raab. Per ora le condizioni di Johnson sono stabili, come lui ha tenuto ad informare tutti sui propri social media. La fidanzata del premier, Carrie Symonds, attualmente in cinta, è in autoisolamento da più di una settimana, per precauzione.

Fonte: Corriere della Sera.