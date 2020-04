Covid 19 – Anche il volley si arrende, campionato chiuso

Come successo per il campionato di pallacanestro, anche la pallavolo si è dovuta arrendere al Coronavirus. Game Over per la Serie A e per tutti gli altri campionati di volley del paese. Non ci saranno né promozioni né retrocessioni, così come non verrà consegnato nessun titolo. I trofei fin qui assegnati, come la Coppa Italia, valgono, ma nient’altro da qui a fine stagione. Tutte le opzioni che sono state messe al vaglio per un eventuale rientro in campo, ma la FederVolley le ha bocciate.

Resta da vedere se la Confederazione Europea deciderà di chiudere anche la Champions League o se proverà un rientro per finire la stagione nei prossimi mesi. Le competizioni europee vedono impegnate al momento 9 squadre italiane, in lizza in 6 diverse coppe. La Confederazione Europea sogna di chiudere la stagione terminando le coppe a novembre o dicembre. Si apre quindi la lunga stagione senza volley, vista l’impossibilità di giocare da parte delle Nazionali in estate.