Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Diego Costa ha detto la sua sulle problematiche legate al Coronavirus della Serie A: “Vivo male questo momento di Coronavirus per lo sport italiano. Le porte chiuse però al momento mi sembrano davvero l’unica soluzione. Mi dispiace tanto per i tifosi, ma la logica della salute comune deve prevalere. Anche perché non si può sapere se questo sarà il momento di massimo contagio. Anche l’Europeo rischia di venir fermato”.

Scheda 1 di 6