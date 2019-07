Costa: “Finora è stato fatto un mercato di qualità. Skov Olsen? Felice se dovesse arrivare altrimenti…”

Il giornalista Diego Costa, intervenuto durante la trasmissione radiofonica ‘Fire and Desire‘ su Radio1909.it, ha fatto il punto sul Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ stato il mercato più ricco di sempre, bisogna dar merito al presidente Saputo per aver rispettato la parola data ai tifosi rossoblù. La svolta è stata la sconfitta contro il Frosinone, una sconfitta salutare. Ora, per completare la rosa manca ancora un esterno difensivo che possa alternarsi con Mbaye. E’ importante avere due titolari per ogni ruolo, questo porterebbe ad una crescita di tutto il gruppo, un po’ di concorrenza non fa mai male. Finora, comunque, è stato fatto un mercato di qualità.”