Costa: “Abbiamo visto una serie di giocatori di cui si potrebbe fare volentieri a meno”

“Non vorrei neanche commentare. Benvenuti alla fiera del superfluo: abbiamo visto una serie di giocatori di cui si potrebbe fare volentieri a meno. Alcuni poco utilizzati o reduci da vicissitudini varie possono essere valutati nuovamente. In campo sembravano esserci i fratelli di Medel e Poli. Abbiamo perso contro una squadraccia, i primi due gol sono stati regalati. L’Udinese non ha fatto 4 gol in virtù di un gioco che ci ha schiacciato e non è un attenuante. Negli ultimi due anni le abbiamo sempre perse con loro e ogni volta ho la sensazione che sia per demerito nostro”

Scheda 1 di 4