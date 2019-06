Costa: “Palacio resta e Kouamé è un buon calciatore. Under 21? Imperdonabile l’errore di Mandragora”

Il giornalista di Repubblica Diego Costa ha parlato del Bologna e dell’Under 21 ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Fire and Desire’ di Radio 1909. Queste le sue parole:

“Ieri sera abbiamo giocato sui laterali senza aver dei laterali, credo che ci siano molti giocatori abbastanza lontani dalla migliore forma. Abbiamo cristallizzato il nostro modo di attaccare, favorendo la chiusura sistematica di una squadra modesta come la Polonia. Non capisco perché Di Biagio non abbia intuito l’inutilità di Cutrone in quel tipo di gioco che gli azzurrini stavano proponendo. E aggiungo che trovo assurdo che Locatelli sia la riserva di Mandragora e Tonali. I gol facili vanno fatti, e l’errore del capitano azzurro è imperdonabile.”