Cosenza, Dionigi: “Ci adatteremo al Bologna”

Il tecnico dei calabresi: "Il Bologna in attacco dovrebbe giocare in un determinato modo che ci potrebbe portare a difendere diversamente"

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Bologna , l'allenatore del Cosenza Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riportate da TifoCosenza.it:

"Intanto è la prima partita ufficiale della stagione, che ha sempre un sapore speciale. Noi cerchiamo di portare avanti la nostra idea di gioco e di certo capiremo a che punto siamo. Andiamo avanti con il nostro percorso di crescita anche se la strada da fare è ancora molto lunga…Formazione? Venerdì ci siamo allenati a porte chiuse per provare alcune situazioni difensive. Il Bologna in attacco dovrebbe giocare in un determinato modo che ci potrebbe portare a difenderci diversamente".