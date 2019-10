CorSport – Winterling ha detto no al Liverpool

Cristoph Winterling, che dopo la separazione dalla Roma nel 2014 fu cercato anche da Inter e Milan, ha detto ‘no’ al Liverpool e continuerà quindi a svolgere il suo ruolo di responsabile marketing al Bologna. Le ragioni del rifiuto risiedono nella fiducia che Winterling ripone sulle possibilità di crescita del Bologna, nonché in virtù del suo attaccamento alla squadra, la città e la dirigenza.

Non sono stati pochi i risultati ottenuti da Winterling, : il Kids Club è un’iniziativa nuova in Italia, mentre si sta pensando ad una versione per gli anziani; anche attraverso questi progetti il ticketing è cresciuto dell’80% negli ultimi tre anni. Infine è da sottolineare che negli ultimi giorni il Bologna ha sottoscritto un accordo con JBO, apertura quindi anche nel mercato asiatico. Lo riporta il Corriere dello Sport.