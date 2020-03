CorSport-Tre acquisti per sognare

Un Bologna che nonostante la sconfitta nell’ultima di campionato contro la Lazio può ritenersi soddisfatto della stagione svolta fin’ora. Il club rossoblu infatti naviga in un’ottima posizione di classifica e sogna in grande un piazzamento europeo che avrebbe del clamoroso.

Tuttavia sembrano mancare dei tasselli nella rosa rossoblu, giocatori capaci di far compiere il salto di qualità ad una rosa forse ancora troppo inesperta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione locale, i rossoblu si starebbero già muovendo per l’acquisto di due difensori centrali ed una punta, ruoli che non hanno dato certezze fino a questo punto del campionato. I nomi restano ancora ignoti ma la società è all’opera per riuscire a migliorare una squadra che sta comunque riuscendo a stupire.