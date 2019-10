Saputo torna a Bologna

A causa di un’influenza il presidente del Bologna Joey Saputo non è riuscito a essere in città il 3 ottobre per l’inaugurazione della mostra per i 110 anni della squadra rossoblù. L’ultima visita di Saputo risale a fine settembre, quando con i genitori assistette dagli spalti del Dall’Ara alla sconfitta con la Roma.

Oggi Saputo è a Bologna e per il presidente saranno giorni di festa, ma anche di lavoro. C’è la partita con le leggende del Real Madrid domani sera, ma sicuramente continueranno anche i discorsi riguardanti lo stadio e non potrà mancare l’incontro con Walter Sabatini. Sono molti i temi caldi, a partire dal mercato fino alla sinergia con il Montreal Impact. Non solo, c’è anche il tema Winterling, corteggiato dal Liverpool.