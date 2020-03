CorSport-Rebus Olimpiadi

Caos totale per quanto riguarda l’organizzazione dei giochi olimpici in programma a Tokyo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il CIO starebbe valutando lo spostamento delle Olimpiadi che non si terrebbero più nel 2021 bensì nel 2023.

Una scelta che avrebbe delle ripercussioni economiche non indifferenti ma che giorno dopo giorno sembra farsi sempre più concreta.

Attesa nelle prossime ore una decisione in grado di fare chiarezza riguardo una situazione attualmente molto delicata.

Fonte: Corriere dello Sport