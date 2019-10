CorSport – Pulgar si è preso la Fiorentina

Se la Fiorentina è riuscita a uscire dalla crisi e inanellare tre vittorie consecutive, lo deve anche a Erick Pulgar. Il cileno si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni. In questo momento è un centrocampista totale e garantisce a Montella polmoni e trame di gioco, è infatti il giocatore della viola che corre di più e che gioca più palloni. Autore di tre gol dagli undici metri, si sta confermando specialista nei calci piazzati, la Fiorentina è la squadra che in questo avvio di stagione ha segnato di più sugli sviluppi dei corner. Pulgar ha partecipato al 42% dei gol segnati dalla Fiorentina e in patria sono cominciati i confronti con il connazionale David Pizarro. Dopotutto può sorridere anche il Bologna che ha mantenuto una percentuale sulla rivendita, se la Fiorentina dovesse realizzare una plusvalenza, qualcosa arriverebbe anche nelle casse rossoblù. Lo riporta il Corriere dello Sport.