CorSport – Polemica per l’arbitraggio di Abisso a Udine

Non si placano le polemiche riguardanti la prestazione di Abisso in Udinese Bologna

Il pareggio di Udine ha lasciato il segno nell'ambiente bolognese, sia perché, per come si era messa la partita, si potevano portare a casa i tre punti, e sia per gli errori arbitrali che ancora una volta hanno condizionato il risultato.

Mihajlovic ha parlato a più riprese di compensazione di errori, e la società è intenzionata a chiedere chiarimenti ai vertici arbitrali, ma ciò che filtra per adesso e che quello di Abisso non sia considerabile un errore. Nel frattempo crescono i malumori nell'ambiente, perché sono già 4 i punti persi in queste prime otto giornate, e nonostante il basso profilo voluto dal patron Saputo, la dirigenza comincia a farsi sentire perché pretende maggior rispetto dalla classe arbitrale: da regolamento su quel campanile alzato da Pussetto sul gol di Beto, poteva essere fischiato il fallo sul portiere di Becao, che, ostruendolo con il corpo, gli impedisce l'uscita, ed è da quel momento che Abisso ha perso il controllo della gara, abusando dei cartellini contro i giocatori rossoblù. La società adesso è pronta a farsi sentire, perché quei 4 punti in più sarebbero stati utili non tanto per la classifica, ma per affrontare con maggiore serenità le prossime sfide contro le big Milan e Napoli.