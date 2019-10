CorSport – Per Dominguez non si intende aspettare l’estate

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta che Sinisa Mihajlovic avrebbe richiesto l’arrivo di Nicolas Dominguez già a gennaio, senza dunque dover aspettare fino alla sessione estiva dei trasferimenti. L’argentino, nei piani originari, doveva essere uno dei due nuovi centrocampisti da inserire in squadra dopo la partenza di Pulgar. Alla fine è stata aggirata la clausola rescissoria, si è optato per il pagamento rateizzato, ma il giocatore è rimasto al Velez.

Dominguez si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni nel massimo campionato argentino, tanto che per lui sono arrivate le prime convocazioni in nazionale maggiore e nel corso della stagione sta mostrando anche una certa confidenza con la porta essendo attualmente il capocannoniere della Superliga argentina con 4 gol. A metà dicembre termina il campionato, ci sarebbe tutto il tempo per permettere al centrocampista di arrivare e prendere confidenza con schemi e squadra. L’inserimento del centrocampista argentino porterebbe in dote al Bologna una mezzala di qualità, ma anche di sostanza, capace di entrare in area con il pallone, un giocatore insomma che permetterebbe al centrocampo un maggior numero di soluzioni.