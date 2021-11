CorSport – Pausa nazionali, un’occasione per chi gioca meno

Tra chi parte, chi torna e chi rimane, le speranze di Sinisa durante questa sosta

Sinisa spera che tutti rientrino entro giovedì prossimo per avere almeno due allenamenti e prepararsi per la gara di Venezia, in particolare i soliti sudamericani Medel e Dominguez. Tutti gli altri, a cominciare da capitan Soriano, rimarranno a Casteldebole ad allenarsi coi compagni, sicuramente una bella occasione per giocatori che giocano meno, come Sansone e Orsolini di mettersi in mostra agli occhi dell'allenatore per cercare di candidarsi ad una maglia da titolare. MIhajlovic spera inoltre che questa sosta possa essere propedeutica al recupero degli infortunati Viola, Schouten e Bonifazi, mentre sono attenzionate le condizioni di De Silvestri uscito acciaccato dal match di Genova, e che adesso svolgerà gli esami di rito per capire se potrà essere disponibile per la prossima partita.