CorSport-Palacio esempio dentro e fuori dal campo

Rodrigo Palacio, 38 anni, è ad un passo dal rinnovo con la maglia rossoblu.

El Treza non vuole saperne di smettere e dopo l’ennesima stagione ad alti livelli si prepara ad un’altra grande annata con il Bologna.

Intanto l’argentino si fa notare non soltanto per quanto mostrato in campo ma anche per un bellissimo gesto di solidarietà.

L’attaccante rossoblu ha infatti donato 25 mila euro alla campagna benefica #vinciamonoi contro il Covid19, contribuendo alle moltissime donazioni arrivate in questo periodo.

Fonte: Corriere dello Sport