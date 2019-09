CorSport – Le giornate di Saputo a Bologna

Un occhio al presente e uno al futuro, così si articolano le giornate a Bologna del presidente Saputo. Ieri a Casteldebole ha partecipato al consiglio d’amministrazione dove è stato approvato al bilancio, con il presidente che ha confermato che se ci fosse il bisogno di fare altri investimenti a gennaio, lui non si tirerebbe indietro. Oggi invece osserverà la primavera del Bologna, mentre domani sarà in tribuna per la partita della prima squadra contro la Roma.

E’ anche il momento di pianificare, migliorare alcune cose e cercare di mettere in atto alcune idee per il futuro: è previsto un investimento importante, in relazione alle cifre della MLS, per dotare gli Impact di una rosa che sia in grado di compiere il salto di qualità in America, ma c’è anche la suggestione della terza squadra, si sta pensando di entrare con quote di minoranza e interessa il centro Europa, ma anche il Portogallo. Infine non poteva mancare la visita a Sinisa Mihajlovic, oggi Saputo potrebbe andare al Sant’Orsola per parlare con il tecnico, ma serve il via libera dei medici. Saputo ripartirà per il Canada al termine dell’incontro con la Roma, ma già il 3 Ottobre si rivedrà a Bologna in occasione della partita contro le leggende del Real Madrid. Lo riporta il Corriere dello Sport.