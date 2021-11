CorSport – Le condizioni dei nazionali verso Bologna Venezia

Destano preoccupazione le condizioni di Medel, mentre si attende il rientro di tutti i nazionali a Casteldebole

Si attende il ritorno dei giocatori convocati dalle loro nazionali, il primo è stato Mattias Svanberg, mentre per la giornata di domani si attendono Arnautovic, Skov Olsen e Theate, che dovrebbero essere tutti disponibili per il match contro il Venezia. Per quanto riguarda Barrow, oggi affronterà l'ultimo impegno con il suo Gambia, per poi rimettersi a disposizione di Sinisa che spera di poterlo schierare dal primo minuto contro il Venezia e continuare ad approffitare del suo momento di grazia, in caso contrario sarà pronto Orsolini che ha dato buoni segnali in allenamento. Destano più preoccupazione invece le condizioni dei Sudamericani, in particolare di Medel, che nonostante sia uscito claudicante dall'ultima sfida, vuole esserci anche contro l'Ecuador, sperando non porti ad aggravare il suo problema; in questo caso scalda i motori Binks per sostituirlo. Probabile l'esordio, almeno tra i convocati, per NIcolas Viola.