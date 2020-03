CorSport-La partita di Orsolini

5 sostituzioni in 6 gare non sono sicuramente un dato rassicurante per quanto riguarda le prestazioni di Riccardo Orsolini.

Non è un caso infatti che l’esterno rossoblu e della nazionale venga sostituito così spesso da Sinisa, segno di come ancora manchi qualcosa per raggiungere a pieno la tanto attesa maturità calcistica.

La partita contro la Juventus può e deve essere la sua occasione di riscatto, in uno stadio deserto infatti Orsolini è chiamato a fare il massimo per far ricredere la sua ex squadra, colpevole di non aver creduto abbastanza in lui ma che adesso scalpita per riaverlo.

Chissà che Bologna-Juventus oltre ad essere un grande match possa essere l’occasione giusta per parlare di Orso e di un suo possibile rientro alla casa base bianconera.

Fonte: Corriere dello Sport