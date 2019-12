Per il Corriere dello Sport l’arbitraggio di Piccinini è da 6,5, il voto è l’esito di una partita fondamentalmente di ordinaria amministrazione e l’arbitro non fa nulla per complicarla. Non ci sono episodi eclatanti, ma il fischietto gestisce bene le ammonizioni e i momenti di tensione finale: corretto ammonire Corbo per il fallo su Fofana, così come Da Costa per proteste e Juwara nel finale per il fallo su Stryger Larsen.