CorSport – La moviola di Juventus-Bologna

Si dice che se entrambe le squadre sono scontente dell’arbitraggio allora il direttore di gara ha gestito bene la partita, ma non è questo il caso. Per il Corriere dello Sport la prestazione di Massimiliano Irrati è da 4, valutazione derivata da errori sia da una parte che dell’altra. L’episodio più eclatante è certamente il rigore non assegnato al Bologna a tempo quasi scaduto quando De Ligt, cercando di intercettare un cross, si è buttato in scivolata in maniera scomposta e aumentando il volume del corpo, l’olandese ha così colpito il pallone con un braccio impedendo a Palacio di battere a rete. Al di là della non assegnazione, pesa che le immagini non siano state riviste al Var.

In ogni caso non è l’unico episodio della partita, c’è un dubbio sul primo gol del Bologna, con una spinta di Krejci su Cuadrado che sarebbe potuta essere giudicata anche in maniera diversa, mentre al 10′ del primo tempo poteva starci il rigore su De Ligt poiché Bani lo trattiene per il collo. Per il quotidiano anche Fabbri al Var è da 4.