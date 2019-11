Per il quotidiano l’arbitraggio di Rosario Abisso è da 6, sufficienza determinata più dall’assenza di episodi cruciali che da decisioni complicate, ma comunque non ci sono gravi errori. Interpreta correttamente il tocco di mano di Darmian perchè il difensore del Parma è stato influenzato dalla marcatura di Poli, ma rimane il dubbio sul secondo giallo non dato a Barillà. Manca forse un’ammonizione per Medel per un fallo su Scozzarella. Lo riporta il Corriere dello Sport.