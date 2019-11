CorSport – Inzaghi, un rendimento che preannuncia la Serie A

Filippo Inzaghi e il Benevento si godono il primato in classifica e un buon distacco sulle inseguitrici. Dopo 11 incontri disputati, le streghe comandano a quota 24 punti, +5 di vantaggio sul Perugia secondo (il Benevento ha vinto lo scontro diretto) e +6 sulla terza. I numeri della squadra sono quasi da record: solo 7 reti subite, meglio di qualsiasi società delle prime tre divisioni italiane, in questa stagione Montipò in sole quattro occasioni ha raccolto il pallone dalla propria rete. In generale il Benevento è una squadra che concede pochi tiri in porta, potrebbe migliorare invece sugli offside e sui corner concessi.

La realizzazione delle occasioni offensive evidenzia una squadra che agisce come una cooperativa del gol: dieci marcatori differenti e tre reti sono giunte dai subentranti. Cominciano giustamente i parallelismi con il passato, il Sassuolo di Di Francesco e l’Empoli di Somma sono casi che sorridono ad Inzaghi, entrambe le squadre, con questo distacco dalla zona playoff a questo punto del campionato, hanno poi conquistato l’accesso diretto alla Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport.