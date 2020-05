CorSport-Il futuro di Ibrahimovic passa da Gazidis

Ancora una volta in bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ormai tornato in Italia, conta di ritornare presto in campo per puntare alla doppia cifra.

Tuttavia la sua permanenza in rossonero è strettamente collegata all’incontro che avverrà con Gazidis, dove si discuterà dei piani futuri del club e della scelta dell’allenatore, condizioni che Ibra ritiene necessarie per la sua possibile riconferma.

Ad aumentare il mistero riguardo una sua possibile partenza, si sono aggiunte anche le dichiarazioni da parte di alcuni dirigenti dell’Ammarby, squadra di cui Ibra è azionario, che confermano la possibilità che lo svedese possa venire a giocare per loro.

Fonte: Corriere dello Sport