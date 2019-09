CorSport – Il filo che unisce Bologna e Roma

Non mancano, anzi abbondano, i punti di contatto e gli incroci tra Bologna e Roma: infatti sono svariati gli ex tra le due squadre, sia in campo che nell’organigramma, trasferimenti avvenuti e non, situazioni che si sarebbero potute avverare, risoltesi in un nulla di fatto. Fu Tacopina a consigliare Saputo nel portare all’ombra delle due torri l’attuale amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, cuore laziale come Di Vaio, ma giallorosso da un punto di vista lavorativo. Con lui arrivarono anche Bergamini e Winterling.

Fenucci a Roma lavorò con Sabatini e insieme strapparono dalla concorrenza di alcune big del calcio italiano Mattia Destro, lo pagarono 18 milioni. Quando Destro passò in rossoblù per 9 milioni, gli intermediari della trattativa furono proprio Fenucci per il Bologna, in tandem con Corvino, e Sabatini per la Roma. Non sono pochi gli ex anche in campo, oltre al già citato Destro, in porta c’è Skorupski, mentre in primavera è arrivato il giovane Cangiano. La Roma invece nell’ultima sessione di mercato ha prelevato Diawara, che fu lanciato proprio dai rossoblù. C’è stato un momento in questa estate in cui è sembrato che lo stesso Sinisa Mihajlovic avrebbe potuto raccogliere l’eredità di Di Francesco, ma l’amore di Sinisa per il Bologna e l’ostilità del tifo giallorosso nei confronti del tecnico per il suo passato con la maglia della Lazio hanno frenato la trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.