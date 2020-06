CorSport-Il Bologna suona il rock con il batterista Marchesi

Continua la preparazione pre ritorno in campo per i rossoblu che giorno dopo giorno sembrano aver ritrovato la migliore condizione.

Tra i protagonisti di questo miracoloso recupero è impossibile non citare Massimiliano Marchesi, mebro dello staff tecnico di Sinisa e coordinatore delle sedute d’allenamento rossoblu.

Con un passato da batterista in un gruppo rock, Marchesi è da considerare come un vero metronomo per quanto riguarda gli allenamenti del Bologna, da sempre condotti con voglia e spirito di gruppo.

Nei successi della squadra rossoblu è da considerare quindi anche il suo ruolo, nascosto ma fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio non solo dal punto di vista atletico.

Fonte: Corriere dello Sport