Stadio – Ibrahimovic, nuovo contatto tra Sabatini e Raiola

Si può definire quasi un corteggiamento l’opera di convincimento del Bologna nei confronti di Zlatan Ibrahimovic:si stanno infatti intensificando i contatti tra la società e il giocatore, con i rossoblù che sono fortemente convinti che nonostante l’età Ibrahimovic sarebbe fondamentale e continuano a ribadirlo al calciatore. Ieri Walter Sabatini ha scambiato qualche battuta con Raiola, ma anche lo stesso Di Vaio ha ribadito personalmente al giocatore le intenzioni del Bologna.

Ibrahimovic, al di là del rapporto con Mihajlovic, sembra essere sempre più suggestionato dall’ipotesi di vestire rossoblù e il suo approdo sarebbe un valore aggiunto sia in campo che a livello di marchio, in un momento in cui, nonostante gli investimenti di Saputo, l’entusiasmo sembra essere svanito. In ogni caso per la risposta dello svedese si dovrà attendere all’incirca un mese, ma a oggi il Bologna in Italia è la prima scelta, anche se gli scenari possono sempre cambiare. Se la risposta dovesse essere negativa, i rossoblù si tufferebbero alla ricerca di un altro centravanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.