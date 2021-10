CorSport – I lavori di rinnovamento del Dall’Ara slittano al 2023

Il neoeletto sindaco Lepore mostra l'intenzione di assecondare il progetto, ma i tempi non saranno brevi.

E' questa la linea del nuovo sindaco Matteo Lepore, ripresa da quella del suo predecessore Merola, ma i lavori non partiranno prima dei mondiali 2022, tra novembre e dicembre, quindi verso l'anno seguente; ma il progetto si farà ed è questo quello che conta: ad ora manca il via libera del Comune per un investimento da circa 100 mln, che ricadranno al 60% sul patron Saputo e sul club. Manca la convalida ma il lavoro si farà, indipendentemente dalla dilatazione delle tempistiche. Molto dipenderà anche dalla realizzazione di un'impianto provvisorio al Caab da circa 16.000 posti, utile a questo punto per la stagione 2023, che potrebbe essere denominato Fico Arena.