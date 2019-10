De Laurentiis: “Ibrahimovic non una suggestione, ma un desiderio”

Aurelio De Laurentiis poco prima della partita di Champions League con il Salisburgo ha parlato della possibilità di portare Zlatan Ibrahimovic al Napoli:

“Ibrahimovic è un’amico, l’ho conosciuto qualche anno fa non da calciatore, ma da persona normale a Los Angeles, perché alloggiavamo nello stesso albergo. E lo invitai a cena con moglie e figli e trascorremmo una serata strepitosa. Sul campo lascia un’impressione e fuori un’altra completamente diversa. E vederlo in azzurro non sarebbe una suggestione, ma rappresenterebbe un desiderio. Però dipende da lui, perché ormai se ne parla da qualche mese.”