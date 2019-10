CorSport – Bologna-Inter, si va verso il tutto esaurito

Il Bologna sabato ospiterà l’Inter e i nerazzurri dovranno fare i conti con un Dall’Ara che si presenta nella sua migliore versione: saranno all’incirca 29.000 i presenti e mancano solo 300 tagliandi per il sold out. La media degli spettatori allo stadio continua quindi a fare notizia, dopo questa partita infatti salirà a 25.000, segnale di una tifoseria vicina a squadra, allenatore e società. Non mancherà per l’occasione il presidente Joey Saputo. Lo riporta il Corriere dello Sport.