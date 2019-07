CorSport – Bologna-Hendrix accordo più vicino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la notizia di un accordo vicino tra il Bologna e Jorrit Hendrix del Psv. I prossimi giorni saranno decisivi per gli esiti della trattativa.

Il calciatore olandese ha rilasciato una breve intervista ammettendo l’interesse del club rossoblù nei suoi confronti e ha anche dichiarato di essere stimolato all’idea di poter giocare un giorno in Serie A. Dal canto suo, però, il Bologna non ha fretta e prima di lanciare l’assalto decisivo per Hendrix vorrebbe effettuare alcune cessioni.

Inoltre, i dirigenti del club felsineo nel caso in cui non dovessero riuscire a trovare un accordo con il 24enne olandese, vista la concorrenza di alcune squadre di Bundesliga, avrebbero già in mente un piano B: Nicolas Dominguez del Velez.