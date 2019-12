Il commento di Luca Corsolini sul Bologna e il basket bolognese

Intervistato da Sport Today, Luca Corsolini ha parlato della sfida di ieri della Virtus contro Patrasso in EuroCup: “Ieri sera la Virtus ha ulteriormente avvicinato il passaggio del primo turno con una posizione di prestigio. La Virtus si sa che sta lavorando per arrivare in fondo alla competizione per poter entrare in Eurolega il prossimo anno e ha fatto un passo avanti in questa direzione. Ieri c’è stato anche il record di presenze in Coppa, dato non scontato. Vedere partire la squadra sul 14-0 fa capire che la squadra ha capito gli errori di Cremona e ha voltato pagina”.

