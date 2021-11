Cor Sport – Fuori Schouten e De Silvestri, Mihajlovic pensa ai sostituti

I ballottaggi a centrocampo

Schouten ha deciso di curarsi in Olanda , una decisione accettata non proprio col sorriso dallo staff medico del Bologna .

Il ragazzo olandese, a dispetto delle ecografie e risonanze magnetiche, che non evidenziavano lesioni, continuava a sentire un dolore all'anca che non gli permetteva di correre come vorrebbe.