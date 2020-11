Corriere di Bologna – Possibile chance per Orsolini e Soriano contro l’Estonia

Questa sera l’Italia sarà impegnata a Firenze contro l’Estonia alle 20:45. Non ci sarà Roberto Mancini, risultato positivo al Covid-19, che sarà sostituito dal vice Evani.

In nazionale sono presenti anche 2 rossoblù, Orsolini e Soriano che sono al lavoro a Coverciano dal primo giorno. Si perchè alcuni giocatori sono stati bloccati dall’Asl e sono stati sostituiti da altri che sono arrivati solo ieri. Questa sera sarà la chance, come confermato da Evani nella conferenza pre-partita, per i volti nuovi e i più giovani. Orsolini, infatti, potrebbe avere l’occasione di giocare dal primo minuto. Soriano, invece, che è tornato in nazionale dopo 4 anni e mezzo, potrebbe ritagliarsi uno spezzone di gara nella ripresa. L’ultima volta che 2 rossoblù furono contemporaneamente in campo fu il 30 giugno 2013, in Italia-Uruguay quarti di finale di Confederations Cup, con Diamanti e Gilardino.

Fonte: Cor Bo