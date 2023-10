Corriere di Bologna – Motta sull’Europa: “Non dobbiamo fermarci ora”

Sapendo qual è stato il grande impegno messo in ogni scatto, in ogni marcatura e in ogni tocco di palla, il pre-Sassuolo strappa al tecnico rossoblù qualche complimento verso i suoi ragazzi: "L'entusiasmo che si respira in città è positivo e c'è grazie al lavoro quotidiano dei giocatori, che ho visto ancora molto bene in settimana" - e ancora - "Non dobbiamo fermarci ora, ciò che abbiamo fatto finora vale fino ad oggi, il domani dirà di cosa siamo capaci e dobbiamo migliorare ancora su tutto". L'allenatore è consapevole che i suoi uomini gli stiano dando tutto, anima e corpo, in ogni allenamento e partita e proprio riguardo questo ci dice: "Voglio elogiarli e ringraziarli pubblicamente: è la cosa che mi lascia più soddisfatto quando vado a casa". Nonostante ciò, il lavoro costante deve continuare ad essere il pallino di ogni componente: solamente così ci si potrà continuare a togliere soddisfazioni. Ora il Bologna è atteso da una settimana ben colma di match - tre con la Coppa Italia - che, come apprendiamo dallo stesso Motta, devono trasformarsi in occasioni per dimostrare ancora tanto, sempre un passo alla volta: "Ci sono tre gare ravvicinate e spero che tutti ne approfittino, visto che si stanno allenando bene, ma si pensa ad una partita per volta". Per quanto riguarda i giocatori a lui a disposizione nella rincorsa verso i prossimi obiettivi possiamo felicemente dire che, dopo un lungo mese di stop, è tornato in gruppo l'austriaco Posch, mentre se si chiede a Thiago notizie su Karlsson, in vista della partita di domani, egli replica: "La cosa più importante è che sia il sabato del Bologna, Jesper fa parte del gruppo e cercherà di contribuire". Servirà infatti l'aiuto di tutti contro un Sassuolo davvero in forma: "I neroverdi hanno sconfitto Juventus ed Inter, hanno una rosa di qualità, difficile da affrontare perché sanno ricompattarsi bene e creare difficoltà in ripartenza" - e conclude - "Nel calcio esistono due cose senza le quali non si gioca: calciatori e tifosi. Abbiamo tutto per fare una buona prestazione sabato, è il nostro obbligo come squadra".