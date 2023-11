Corriere di Bologna – Motta e Italiano, simili nella loro diversità

Il fattore che hanno più in comune è sicuramente il possesso palla, ma il modo di utilizzarlo è molto diverso e anche il percorso scelto per andare a rete. Per adesso la Fiorentina di Italiano è prima in Serie A per possesso palla: 33 minuti e 8 secondi di media a partita e il 58,5%. Mentre il Bologna di Motta è ora a quota 31 minuti e 1 secondo ed è sesto con il 53,5%. Sono quindi due squadre che hanno giocatori che sono abituati a tenere la palla al piede, ma la Fiorentina si avvale spesso dei lanci lunghi alla ricerca del centravanti, per poi arrivare al rimbalzo con gli esterni. Il Bologna invece fa l'opposto, risultando tra le ultime per lanci lunghi, perché preferisce gli scambi nello stretto - con 474 passaggi corti è al quarto posto in A, dietro a Napoli, Lazio e Milan. Risultato: i viola sfruttano più le fasce, mentre i rossoblù proseguono per vie centrali. Dato opposto sta anche nei cross, per i quali la squadra di Motta è ultima, mentre quella di Italiano è terza.