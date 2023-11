Cor Bo – In 3 mila al Franchi. Motta: “Siamo pronti, sarà una bella sfida”

Domani pomeriggio a Firenze troveremo sfide su sfide, da Nico Gonzalez con Orsolini, a Nzola con Zirkzee, fino a Italiano con Motta, che prese il posto proprio di Vincenzo allo Spezia: "Le sue squadre hanno la forza di mettere in difficoltà le avversarie con il possesso palla, portando tanti uomini in avanti, alzando i terzini e lavorando in ampiezza per poi buttare palla in area e attaccarla con diversi giocatori. Dovremo stare attenti anche ai cambi di gioco dei loro difensori centrali e alla loro fase difensiva molto proiettata in avanti, che accetta l'uno contro uno e non ti lascia tempo di gioco". Il tecnico rossoblù conosce bene l'avversario che ha davanti e deve mettere in campo le sue armi migliori per regalare un grande spettacolo. Saputo sarà ad assistere in tribuna e il cuore di ogni rossoblù con lui.