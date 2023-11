Corriere dello Sport – Zirkzee e Ferguson: l’accoppiata vincente

In un gioco come quello di Motta sono i movimenti che contano e di dinamiche e ritmi di manovra Joshua e Lewis ne sanno qualcosa.

Ferguson è ormai parte integrante del centrocampo stesso del Bologna, nel suo ruolo di "finto" trequartista. La presenza dello scozzese si sente, come è evidente la sua capacità di leggere il gioco e i suoi perfetti tempi di inserimento. Avanti a lui c'è Zirkzee e tra i due l'intesa è perfetta, riuscendo addirittura a scambiare ruolo per sfruttare al massimo le loro potenzialità e caratteristiche. Questa giocata è stata da loro messa in atto proprio nell'ultima partita contro la Lazio ed ha portato a realizzare il gol del vantaggio.