Cor Sport – Un Bologna pronto al turnover: Motta mette in campo chi lo merita

E' vero, a Reggio, sarebbe servito quel qualcosa in più per tornare a casa con l'intero bottino, ma la stagione è ancora lunga e solo la continuità potrà dare realmente risultati. La continuità dei successi va però di pari passo con l'alternanza dei giocatori in campo. Per Motta infatti sono tutti importanti, tutti germogli da far crescere, ma il minutaggio in queste prime undici partite - compresa quella di Coppa contro il Cesena - rende l'idea di chi è fiorito di più fino ad adesso. Allo stesso tempo sarebbe sbagliato troncare la corsa alla conquista di un po' di spazio a chi potrebbe guadagnarselo successivamente. Nonostante ciò, sarà difficile togliere dai pali, anche per poco, Lukasz Skorupski: il portiere polacco ha iniziato al meglio la sua stagione, contando solo 8 gol subiti in tutti i 990 minuti giocati in campo (non considerando i tempi di recupero). D'altra parte, al centro del campo abbiamo a disposizione un giocatore che fa da perno all'intera squadra: Lewis Ferguson. Il calciatore scozzese, sostituito nella prima gara contro il Milan prima del 90', si è confermato un punto fisso per Motta, anche per l'importanza che ricopre con i suoi inserimenti. Dopo di lui è innegabile l'essenzialità di Zirkzee e quella di Aebischer, che hanno accumulato rispettivamente 879 e 890 minuti. Poi c'è Ndoye, il secondo acquisto di cui il tecnico rossoblù ha fatto più uso, ricevendone grandi prestazioni ma ancora nessun tiro andato a segno. Non dobbiamo poi dimenticare Remo Freuler, che ha conquistato un pezzo di cuore di Thiago, e che, anche se arrivato in ritardo, è stato utilizzato per 494 minuti. Al momento lo svizzero si posiziona poco sotto Ndoye e Orsolini, ma nelle ultime tre uscite ha sempre centrato o sfiorato il 90'. Storie diverse quelle dei nuovi, da Kristiansen a Posch, da Calafiori a Ndoye, fino ad arrivare a Karlsson - 317 minuti giocati - che ora è sicuramente quello che sta dando vita a più rumors: solo un mese fa l'ex Az Alkmaar sembrava quasi insostituibile, mentre sabato ha collezionato la quarta panchina consecutiva. In fin dei conti, 26 sono i giocatori utilizzati finora, di cui 23 ancora in rosa: mancano all'appello soltanto Ravaglia e Soumaoro, oltre a Ravaglioli, attaccante classe 2006 chiamato in panchina per la sfida contro il Cesena e attualmente con la Primavera. Tutto questo preannuncia un turnover assicurato in queste tre partite importanti, dure e davvero ravvicinate: tutti devono essere pronti a disposizione della squadra.