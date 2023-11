Corriere dello Sport – Lucumi recupera: tra lui e Calafiori è sfida aperta

Il 24 settembre, il match contro i partenopei aveva procurato un infortunio a Lucumi , fermatosi nel corso del secondo tempo della partita. Da quel giorno Calafiori ha preso il suo posto e, ora che Jhon è tornato e reclama la sua maglia da titolare, Riccardo non ha intenzione di restituirgliela. In queste settimane infatti tutti a Bologna hanno visto sbocciare il giovane classe 2002, che accumulando buone prestazioni, ha stupito tutti. Non solo Motta lo elogia in ogni modo, ma anche Nunziata si è accorto del talento del calciatore romano e lo ha convocato ieri per l'under 21, insieme a Fabbian .

Jhon ha preso sempre più coscienza che le gerarchie sono cambiate e se rivuole il suo posto deve lottare per riaverlo. Motta non è uno che si fa prendere da troppe remore o esitazioni: se dimostri e fai bene giochi, altrimenti ti mette in panchina. Nonostante ciò, Lucumi rimane un recupero importante, da impiegare per non rischiare di perdere il suo valore, sottolinea Stadio. In più il colombiano possiede caratteristiche adatte per sfidare i viola, maestri del cross, perché è dotato di maggiore forza nelle giocate alte ed è più ferrato nei colpi di testa rispetto a Calafiori. Il tecnico rossoblù ha ancora un po' di tempo per scegliere chi schierare dal primo minuto, ma di una cosa è certo: questa competitività interna è stimolante, soprattutto per due ragazzi che si supportano a vicenda. Lucumi è al secondo anno in rossoblù e farà di tutto per mantenere il posto, conquistato con tanto rigore, mentre per Calafiori Bologna è la città del riscatto, la sua nuova chance: la sfida tra i due è aperta.