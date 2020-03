Coronavirus, Venturi: “Molti tamponi refertati, dati buoni. Ai cittadini dico di rispettare le distanze”

Dati in crescita oggi in Emilia Romagna, ma derivanti da tamponi arretrati. Il commissario ad acta Sergio Venturi è ottimista dopo i dati odierni, seppur ci sia ancora lavoro da fare:

“Oggi abbiamo avuto molte restituzioni di tamponi, quindi il dato è un po’ falsato – ha affermato – Piacenza ha avuto 143 casi in più, legati al fatto che la città ormai è autonoma nella refertazione e il dato comprende arretrati. Non spaventa. Parma 570, 52 in più, anche qui siamo tranquilli, Rimini 398, 35 in più, riduzione significativa, Modena 306, 55 in più, Reggio 153, 15 in più, Bologna 195, 63 a Imola, complessivamente 40 casi in più, 16 a Imola 24 a Bologna, Ravenna 78, 22 in più, Ferrara 29, 5 in più”.