Coronavirus – Venturi: “208 nuovi casi, piano regionale su 5 livelli”

Altri 200 casi in più in Emilia Romagna, lo ha affermato oggi il commissario ad acta Sergio Venturi nel suo aggiornamento quotidiano.

“Il dato di oggi è di 208 casi in più, stesso numero di incremento di ieri, vuol dire che in percentuale è un aumento importante ma più basso. Abbiamo 811 contagiati in isolamento, 112 in terapia intensiva (8 in più), 43 guariti, ieri erano 38, ma purtroppo abbiamo 33 decessi, da 113 a 146, di cui 15 Piacenza, 8 Parma, 2 Rimini, 5 Reggio, 1 Modena, 1 Cesena e 1 proveniente da Cremona”.