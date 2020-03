Coronavirus – Il sindacato di polizia attacca il prefetto di Bologna: “Ci mandate al macello”

Il segretario provinciale della Siulp, sindacato di polizia, ha attaccato duramente il prefetto di Bologna Patrizia Impresa per tutelare la salute e la sicurezza dei poliziotti. Lo riporta Repubblica.

L’affondo è di Amedeo Landino, il quale lamenta la mancanza di dispositivi di protezione individuale e generale per i poliziotti maggiormente esposti in strada. Per Landino i kit a disposizione sono pochi, sigillati e utilizzabili solo in caso di conclamato rischio. La Siulp dunque pretende adeguata protezione per i poliziotti, altrimenti verranno intraprese iniziative dure di protesta.