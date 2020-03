Coronavirus e sport: l’ordinanza regionale dell’Emilia Romagna estende il decreto governativo

Dopo il decreto governativo di due giorni fa, che ha esteso a tutta la Lombardia la zona rossa più ad altre 14 regioni, la regione Emilia Romagna ha deciso di estendere le restrizioni anche a tutte le altre province non coinvolte dal decreto. Questo significa che lo sport è sospeso fino al 3 aprile. Ovviamente, per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A, la decisione verrà presa nelle prossime ore dalle istituzioni.

Le parole di Stefano Bonaccini sull’ordinanza riguardante lo sport: “Il primo impegno è contrastare la diffusione del virus e l’Emilia-Romagna è in prima linea in questo sforzo. A dimostrazione del fatto che non abbiamo alcuna intenzione di indebolire i provvedimenti del Governo, d’accordo con i sindaci dei territori esclusi dalle misure più restrittive, ho appena assunto un’ordinanza che estende la sospensione dell’attività di palestre, piscine, attività ricreative anche alle zone che il Governo aveva escluso e che quindi varranno in tutto il territorio regionale”.