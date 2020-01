Corini: “Bologna squadra di qualità, noi metteremo in campo la prestazione”

Tempo di vigilia anche per Eugenio Corini che domani con il suo Brescia arriva al Dall’Ara senza Mario Balotelli e con le voci di mercato che riguardano Alfredo Donnarumma. Le parole del tecnico delle rondinelle:

“Giocare con la finestra di mercato è sempre particolare, ma c’è grande applicazione anche da parte di chi poteva essere ceduto. Donnarumma? E’ tra i convocati”.

Di fronte il Bologna: “Abbiamo lavorato con intensità e voglia, metteremo in campo la prestazione. Loro sono una squadra di qualità, con giocatori bravi nell’uno contro uno e può sempre ribaltare un risultato sfavorevole. La partita di andata? Per me va divisa in due, prima e dopo l’espulsione. Quel match ci ha lasciato tanta amarezza. Siamo consapevoli che il Bologna sta vivendo un momento di forma straordinario ma noi continueremo a mettere sul campo quello che sappiamo fare. Lavoriamo per salvarci con la nostra identità, quella che ogni domenica mettiamo sul rettangolo verde. Noi meglio in trasferta? Ne prendiamo atto, ci piacerebbe regalare qualche gioia in più ai nostri tifosi”.