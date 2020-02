CorBo- Un anno dopo è sempre la stessa storia

Sinisa Mihajlovic ha cambiato il Bologna e continua a stupire, ennesimo risultato utile in una stagione difficile dal punto di vista personale ma che sta regalando gioie e momenti di alto spettacolo ai tifosi.

Un anno fa probabilmente in pochi avrebbero scommesso su una possibile permanenza dei rossoblu in serie A mentre 365 giorni dopo il Bologna sogna l’Europa con il suo condottiero.

La vittoria a San Siro ha di fatto aperto un ciclo positivo che vede una squadra in salute capace di scalare posizioni su posizioni in classifica, dopo una clamorosa salvezza raggiunta nel finale lo scorso anno non è quindi da escludere un altro pazzo finale di stagione, sognando l’Europa che appare sempre meno lontana.