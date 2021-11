CorBo – Sansone, il Jolly dalla panchina

Sansone alza la percentuale di incisività da parte dei cambi della squadra; stasera tutti a cena con Sinisa

Abbiamo tutti ancora negli occhi il grande stop nel finale della scorsa partita, con dribbling e assist preciso per il ritorno al gol di Arnautovic, ma questo è stato solo il culmine di poco meno di 20 minuti giocati con abnegazione e sacrificio; la voglia di mettersi in mostra del ragazzo è tanta, per questo non ha intenzione di sprecare nessuna delle occasioni che gli vengono concesse: già contro Genoa e Salernitana era stato decisivo ai fini del punteggio pur subentrando dalla panchina, adesso nel nuovo modulo viene chiamato a stare più dentro al gioco, più vicino alla porta a rifinire per la punta di turno, quella che dovrebbe essere la sua posizione più naturale. Intanto la squadra oggi tornerà ad allenarsi, per poi stasera andare a cena tutti invitati da mister Sinisa, per celebrare i due anni del trapianto di midollo osseo, operazione decisiva per la sua guarigione.