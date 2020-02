Restyling Dall’Ara – Saputo non incontrerà il sindaco

Sono giorni molto importanti per quanto riguarda la questione inerente allo stadio. Nelle prossime settimane verrà infatti discussa all’interno della giunta comunale l’approvazione o meno del progetto per il restyling dello Stadio Renato Dall’Ara.

Il presidente del Bologna, Joey Saputo, non incontrerà quindi direttamente il sindaco Virginio Merola ma aspetterà la decisione della giunta per muoversi di conseguenza. Le notizie che filtrano sono sicuramente positive ma bisognerà ancora attendere un paio di settimane prima dell’ufficialità riguardo il nuovo stadio, la società rossoblu intanto si muove per trovare una sistemazione provvisoria nell’attesa della ristrutturazione.

Fonte: Cor Bo.