CorBo – Questa sera probabile videomessaggio di Sinisa

Sinisa Mihajlovic nella giornata di ieri è stato dimesso dal reparto di Ematologia del Sant’Orsola e le sue condizioni di salute sono in miglioramento. Per il tecnico adesso ci sarà un periodo di riposo a casa vicino ai propri cari, ma Sinisa probabilmente riuscirà a dedicare un pensiero al pubblico del Dall’Ara e partecipare così alla festa di questa sera: c’è infatti la possibilità che venga trasmesso un videomessaggio dell’allenatore. E’ un Mihajlovic che, come sempre, riesce a essere vicino alla squadra e ai tifosi, nonostante tutto. Lo riporta il Corriere di Bologna.