CorBo – Ora è il momento di vendere

Dopo la chiusura delle operazioni Schouten e Denswil, oltre a quelle Skov Olsen e Tomiyasu, che aspettano solo l’ufficialità, si apre in casa Bologna il capitolo cessioni.

I primi indiziati a lasciare la città sono Godfred Donsah e Ladislav Krejci. Sul ghanese i tedeschi del Wolfsburg starebbero accelerando per chiudere il prima possibile la trattativa, andando così anche a liberare uno slot per gli extracomunitari in casa Bologna. Per il ceco invece si prospetta un ritorno allo Sparta Praga, la squadra da cui i rossoblu lo prelevarono nell’estate del 2016.

Pronti a lasciare la squadra anche Falletti e Kingsley entrembi in direzione Serie B. Sul fantasista uruguaiano si registra l’interesse di Crotone, Livorno, Frosinone e Perugia, mentre per il nigeriano si è mosso il Cosenza, pronto a rilevarlo con la formula del prestito. Rifiutata infine la richiesta del Crotone per il prestito secco di Mattias Svanberg, che si aggregherà alla prima squadra.